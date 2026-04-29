Pacote de obras prevê R$ 100 milhões para pavimentação e drenagem em Campo Grande

Um pacote de obras de infraestrutura urbana em Campo Grande terá um novo avanço nesta quinta-feira (30), com a assinatura de contrato que garante R$ 100 milhões para serviços de pavimentação e drenagem em diferentes regiões da Capital.

A formalização do contrato está prevista para as 10h, no gabinete da prefeita Adriane Lopes, e assegura a execução de aproximadamente 33,9 quilômetros de asfalto novo, contemplando 19 bairros que ainda enfrentam problemas de mobilidade, especialmente em períodos de chuva.

Os recursos são oriundos de emenda da bancada federal de Mato Grosso do Sul e integram um conjunto mais amplo de investimentos em infraestrutura urbana no município.

O pacote faz parte de um planejamento que prevê mais de R$ 540 milhões em obras de pavimentação e drenagem até 2028, alcançando mais de 40 bairros da Capital. A iniciativa está entre os maiores volumes de investimento no setor na última década.

Além disso, outros R$ 143 milhões já foram viabilizados por meio de financiamento com a Caixa Econômica Federal, dentro do programa Avançar Cidades, ampliando a capacidade de execução das obras.

Com a soma dos investimentos, a expectativa é de que Campo Grande se aproxime de 700 quilômetros de vias pavimentadas até 2028, incluindo intervenções em drenagem, fundamentais para reduzir alagamentos e melhorar a durabilidade do asfalto.

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