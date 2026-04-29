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Colisões com postes crescem 200% em MS e acendem alerta para riscos elétricos

Já foram registrados 90 acidentes no ano e média é de uma batida a cada 36 horas, segundo a Energisa

29 abril 2026 - 16h38Vinicius Costa
Já foram registrados 90 acidentes em MS neste anoJá foram registrados 90 acidentes em MS neste ano   (Divulgação/Energisa)

Mato Grosso do Sul já registra 90 acidentes envolvendo veículos e postes de energia elétrica em 2026, segundo a concessionária Energisa. O caso mais recente ocorreu nesta quarta-feira (29), na avenida Tamandaré, em Campo Grande.

O número representa um aumento de 200% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 30 ocorrências. De acordo com a empresa, a média atual é de praticamente uma colisão a cada 36 horas no estado.

Segundo o coordenador de construção e manutenção da Energisa MS, João Ricardo Nascimento, o crescimento acende um alerta para os riscos à população. Ele destaca que, além dos prejuízos materiais, há perigo de choque elétrico e interrupções no fornecimento de energia, afetando serviços essenciais como hospitais e escolas.

Em caso de colisão com postes, a orientação é que os ocupantes permaneçam no veículo, devido ao risco de descarga elétrica. Também é recomendado acionar o Samu (192), o Corpo de Bombeiros (193) e a Energisa, além de evitar que outras pessoas se aproximem do local até que a área seja isolada.

Canais de atendimento 

Em casos de urgência envolvendo a rede elétrica, a população pode acionar a Energisa pelos seguintes canais whatsApp Gisa: (67) 99980-0698, aplicativo: Energisa On, Call center: 0800 722 7272 ou site:energisa.com.br.

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