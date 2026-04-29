Serviço do Procon auxilia moradores a renegociar dívidas e reorganizar finanças

O Procon Municipal de Campo Grande passou a oferecer atendimento gratuito especializado para consumidores endividados e superendividados, com foco na reorganização financeira e na renegociação de dívidas. O serviço é contínuo e realizado mediante agendamento, com orientação técnica individualizada.

A iniciativa faz parte das ações permanentes de educação financeira do órgão e busca auxiliar cidadãos que enfrentam dificuldades para equilibrar o orçamento. A proposta é viabilizar alternativas de regularização das dívidas sem comprometer despesas essenciais.

Durante o atendimento, os consumidores recebem acompanhamento detalhado, que inclui o mapeamento das dívidas, análise da capacidade de pagamento e elaboração de um plano de ação. O processo considera o chamado mínimo existencial, garantindo condições básicas de subsistência enquanto a pessoa reorganiza suas finanças.

Quem pode acessar o serviço - O atendimento é destinado a pessoas físicas que agiram de boa-fé, mas que não conseguem mais honrar seus compromissos financeiros.

Para iniciar o atendimento, é necessário apresentar:

Documento pessoal (RG e CPF);

Comprovante de residência;

Comprovantes de renda (holerite, extrato bancário ou declaração);

Lista das dívidas (faturas de cartão, contratos, carnês e contas em atraso).

Como agendar - O agendamento também pode ser feito pelo telefone (67) 2020-1231. Para dúvidas e outras orientações, o contato pode ser realizado pelo telefone 156, opção 6.

Os consumidores podem buscar orientação diretamente na sede do Procon Municipal, que está em novo endereço (Rua Venâncio Borges do Nascimento, nº 377, Bairro Jardim TV Morena). Lá o consumidor também poderá tirar dúvidas e realizar o agendamento para o atendimento especializado.

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