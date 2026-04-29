Moradores de condomínio fazem 'vakinha' para ajudar porteira doente na Capital

Moradores do condomínio Castel di Verona, localizado no Jardim Seminário, em Campo Grande, se mobilizaram em uma corrente de solidariedade para ajudar a porteira Jucilene, conhecida carinhosamente como “Ju”, que enfrenta um delicado quadro de saúde e precisa de atendimento médico urgente.

Muito além da função profissional, Ju conquistou a confiança e o carinho dos moradores ao longo dos anos, sendo considerada uma amiga e uma presença constante no dia a dia do condomínio. "O dia só começa de verdade depois do sorriso e da recepção atenciosa da nossa querida porteira, a Ju, nossa guardiã", falaram.

Recentemente Jucilene tem enfrentando problemas com a saúde, e, diante das dificuldades, os vizinhos decidiram retribuir o cuidado de sempre com uma vaquinha online.

Segundo os moradores, o estado de saúde de Jucilene exige uma investigação rápida e detalhada, incluindo exames de alta complexidade, como tomografias e ressonâncias magnéticas, além de biópsias e consultas com especialistas. Ela também precisa manter acompanhamento rigoroso para controle de diabetes, que se agravou recentemente.

"Sabemos que o sistema público nem sempre tem a agilidade que a gravidade do caso dela exige. O tempo é um fator crucial. A Ju é uma mulher batalhadora, mas os custos desses exames e especialistas particulares fogem totalmente das condições financeiras da sua família", ressaltaram ao contar como surgiu a ideia de ajudar para garantir que o tratamento aconteça no tempo necessário.

Para a reportagem, a própria Jucilene contou que chegou a procurar atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, e que tudo começou dia 15 de abril. "Eu comecei com dores na região da barriga, fui no posto e me deram soro de hidratação. Dois dias depois voltei [na UPA], o médico pediu tomografia, exames de sangue, o médico olhou, disse que era gases e me liberou".

Ela conta que procurou pela terceira vez a unidade da Coronel Antonino, quando ficou internada e notaram que a diabete estava alta, com a medicação certa, as dores foram diminuindo. "Na segunda-feira, minha diabete estava 256 [considerado alta], o médico me liberou sem qualquer medicamento".

Ao perceber que não passava, Jucilene procurou o posto novamente, mas depois decidiu procurar atendimento particular, onde a médica orientou que ela fosse internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva), mas que ela precisou negar por questões financeiras. Diante disso, os moradores se mobilizaram para que ela consiga o tratamento o mais rápido possível.

Os moradores pedem que, além de doações, a campanha também seja compartilhada para alcançar mais pessoas e ampliar a rede de apoio. “Qualquer valor faz a diferença. O que para nós pode ser simples, para ela representa um passo a mais rumo à recuperação”, destacam os organizadores.

Para ajudar, basta clicar aqui e fazer sua contribuição.

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