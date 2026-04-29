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Novo semáforo é instalado na Rua Rui Barbosa próximo à Santa Casa

Equipamento busca melhorar a segurança e organizar o fluxo em área de grande circulação em Campo Grande

29 abril 2026 - 14h49Taynara Menezes

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) implantou, nesta quarta-feira (29), um novo conjunto semafórico no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Travessa Pepe Simioli, próximo a Santa Casa, em Campo Grande.

A intervenção foi realizada nas proximidades da Santa Casa de Campo Grande, região marcada pelo intenso fluxo diário de pacientes, acompanhantes, profissionais da saúde e motoristas.

Com a instalação do semáforo, a travessia de pedestres passa a contar com mais segurança, enquanto o trânsito tende a se tornar mais organizado. A expectativa é reduzir conflitos no cruzamento e melhorar a fluidez na via.

De acordo com a Agetran, a ação faz parte do monitoramento contínuo de pontos estratégicos da cidade, com foco na mobilidade urbana e na preservação de vidas.

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