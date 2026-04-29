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Tradicional passeio da Ciclo Ribeiro é adiado em Campo Grande

A decisão ocorre em razão de luto pela morte da mãe do fundador da empresa

29 abril 2026 - 09h38Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

O tradicional Passeio Ciclístico da Ciclo Ribeiro, realizado anualmente no Dia do Trabalhador, em 1º de maio, foi adiado em Campo Grande. Em sua 36ª edição, o evento não será realizado na data prevista em razão de um momento de luto na família do fundador da rede.

A organização informou que o passeio será remarcado para o dia 26 de agosto, data em que se comemora o aniversário da Capital. A mudança ocorre após o falecimento de Olicia Ribeiro, mãe de Clemêncio Frutuoso, fundador da Ciclo Ribeiro, conhecido como Ribeiro.

Segundo a organização, além do respeito ao período de luto, o novo planejamento também considera ajustes logísticos. A definição do percurso ainda está em análise, com o objetivo de não interferir no desfile cívico.

 

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