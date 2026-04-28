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Comércio não pode abrir no feriado do Dia do Trabalhador em Campo Grande

CDL proíbe convocação de funcionários com base em convenção coletiva e alerta para multas, proprietários podem abrir, desde que não usem os colaboradores

28 abril 2026 - 15h40Taynara Menezes
Centro de Campo Grande Centro de Campo Grande   (Foto: Reprodução )

O comércio varejista de Campo Grande não poderá abrir com o uso de funcionários no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. A orientação é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, com base na Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2026, que proíbe expressamente o trabalho de comerciários na data.

Sem acordo coletivo que autorize o funcionamento, a convocação de empregados é considerada ilegal e pode resultar em multas. A regra segue diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego, que exige negociação prévia para o trabalho em feriados.

Apesar da restrição, proprietários podem abrir os próprios estabelecimentos, desde que não utilizem funcionários. Serviços essenciais, como saúde, transporte, combustíveis, hotelaria, bares e restaurantes, seguem com funcionamento normal.

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