Preço do diesel registra queda em postos nas saídas de Campo Grande

Monitoramento de preços realizado pelo Procon Mato Grosso do Sul, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), identificou redução no valor do diesel comercializado em postos nas saídas de Campo Grande. A análise compara dados coletados nos dias 10 e 23 de abril de 2026.

Considerando os maiores valores praticados no período, o litro do Diesel S10 apresentou queda de 5,93% nas bombas, independentemente da forma de pagamento. Já o Diesel S500 registrou redução de 5,38% no crédito e 4,80% no pagamento em dinheiro ou débito.

O levantamento abrange seis postos localizados em regiões estratégicas do anel viário, incluindo saídas para Sidrolândia, Três Lagoas, Corumbá e Coxim, e também avalia os efeitos de medidas adotadas para conter a alta dos combustíveis no país, pressionada pelos custos internacionais do petróleo.

Entre as ações, estão subsídios de até R$ 1,20 por litro para importação e R$ 0,80 por litro para a produção nacional, além da isenção de PIS/Cofins sobre o biodiesel. Mesmo assim, os impactos tendem a ser diluídos ao longo da cadeia até chegar ao consumidor final.

No mesmo período, não houve variação nos preços da gasolina comum e do etanol. O Procon informou que o monitoramento seguirá sendo realizado de forma periódica para orientar consumidores e subsidiar eventuais ações de fiscalização.

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