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Economia

Com mercado aquecido, Semana S foca em emprego e qualificação

Evento leva cursos, serviços e atrações e deve movimentar economia local entre 11 e 17 de maio

26 abril 2026 - 14h45Sarah Chaves
O início dos eventos da Semana S será na sede do Academy HubO início dos eventos da Semana S será na sede do Academy Hub   (Vitor Kramer/JD1)

A Semana S 2026, que será realizada entre os dias 11 e 17 de maio em Mato Grosso do Sul, deve movimentar a economia, pressionada por crescimento no varejo e falta de mão de obra qualificada, ao reunir qualificação profissional, consumo e circulação de pessoas em várias cidades do Estado.

O evento, organizado pelo Sistema Comércio MS, acontece em um cenário de alta de 6,2% no comércio varejista ampliado em MS, registrada em fevereiro de 2026, segundo dados divulgados pelo IBGE no início de abril.

A proposta da Semana S é conectar diretamente essa realidade econômica com ações práticas. Durante coletiva, o presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, destacou que o evento funciona como uma vitrine do impacto do sistema no mercado. “O objetivo, na realidade, é fazer com que as pessoas conheçam o que a nossa instituição faz e o que ela representa dentro do Estado para estar apoiando os empresários que utilizam as mãos de obra que são formadas pelo Senac e também o Sesc”, afirmou.

O investimento previsto para a realização da Semana S é de cerca de R$ 2 milhões, com expectativa de impacto indireto maior na economia local. Isso porque, além das atividades, o evento deve gerar consumo e movimentação em serviços. “A gente vai ter foodtrucks, gente consumindo, gente na cidade, então tudo isso gera uma movimentação econômica muito maior”, explicou a diretora do Senac MS, Jordana Duenha.

O evento ocorre em paralelo com o momento do mercado de trabalho. Segundo Jordana, há setores com forte demanda por profissionais e dificuldade de preenchimento de vagas. “Existem duas áreas muito aquecidas em termos de demandas de emprego, que são tecnologia da informação e saúde. Nossos alunos praticamente saem com oportunidades nessas áreas”, afirmou. Ela acrescenta que outras áreas também seguem aquecidas, como gastronomia e comércio, com alta procura por funções operacionais, como cozinheiros, garçons e atendentes.

O diretor do Sesc MS, Vitor Mello, reforçou que o impacto econômico do evento que deve receber 15 mil pessoas ainda está sendo mensurado, mas deve ser relevante. “Nós temos o Instituto de Pesquisa do Comércio e estamos fazendo essas projeções ainda, de qual é o impacto que isso traz na nossa cidade”, disse.

A Semana S também amplia o alcance territorial do evento. Além de Campo Grande, haverá programação em cidades de Ponta Porã e Aquidauana, de 11 a 14 de maio, Dourados (11 a 13), Três Lagoas (11 a 15), Bonito (12) e Corumbá (13 e 14). A estratégia inclui caravanas gratuitas, que devem trazer centenas de pessoas do interior para participar das atividades, aumentando o fluxo de visitantes e o consumo durante o período.

Estão previstas caravanas da região Pantanal, como Aquidauana e Anastácio; da região Nordeste, com municípios como Chapadão do Sul, Paraíso das Águas, Costa Rica e Figueirão; além da região Sul, com Dourados, Itaporã, Maracaju, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul. Também há participação da região Sudoeste, com cidades como Ponta Porã, Bela Vista, Jardim e Guia Lopes da Laguna, além de outros municípios, como Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

A programação também inclui ações itinerantes que levam cursos e experiências práticas para o público

Qualificação e mercado

A programação principal em Campo Grande começa no dia 15 de maio, no Senac Hub Academy, com foco em qualificação profissional e gestão de negócios. Serão mais de 30 workshops e oficinas nas áreas de beleza, saúde, tecnologia da informação, comunicação, gestão e gastronomia.

As atividades foram pensadas para atender demandas reais do mercado. “A programação foi pensada para quem empreende e precisa melhorar a gestão do negócio. São temas práticos, como finanças, riscos e uso de tecnologia, além de discussões sobre os desafios reais do comércio”, destacou Edison Araújo.

Além das oficinas, o dia contará com palestras de nomes nacionais, como Gustavo Cerbasi, que abordará inteligência financeira, e Marcelo Tas, que falará sobre comunicação em tempos de aceleração digital. A proposta é oferecer conteúdo direto, com aplicação imediata para empresários e trabalhadores.

Cultura, lazer e atrações

No dia 16, a programação ganha caráter mais amplo e ocorre no Parque das Nações Indígenas, com atividades gratuitas voltadas ao público em geral. Entre as ações estão recreação infantil, serviços de saúde, atividades físicas, feira de empresas e experiências nas áreas de gastronomia e tecnologia.

A programação cultural inclui apresentação da Orquestra Jovem do Sesc MS e show nacional do cantor Michel Teló, que encerra o sábado. A expectativa é atrair grande público, ampliando ainda mais a circulação de pessoas e o impacto econômico do evento.

No domingo (17), a Semana S termina com o Circuito Sesc de Corridas, no Horto Florestal, com caminhada e prova, consolidando o evento como uma programação que envolve diferentes perfis de público ao longo da semana.

Acesso

A Semana S terá programação gratuita em todo o Estado, com inscrições feitas pelo site oficial https://mkt.sescms.com.br/semana-s e também nas unidades do Sesc e Senac. As caravanas também são gratuitas e devem atender moradores de cidades do interior, ampliando o acesso ao evento.

A organização orienta que os interessados se inscrevam com antecedência, já que algumas atividades têm vagas limitadas e já apresentam alta procura.

A Semana S faz parte de uma mobilização nacional e busca aproximar a população dos serviços oferecidos pelo Sistema Comércio, como educação profissional, saúde, cultura, lazer e assistência social.

Em Mato Grosso do Sul, o Sistema Comércio é formado pela Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A estrutura é presidida por Edison Araújo e vinculada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), sob comando de José Roberto Tadros.


 

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