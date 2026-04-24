Riedel autoriza obras da MS-355 e impulsiona nova rota estratégica para exportações em MS

O governador Eduardo Riedel autorizou, nesta sexta-feira (24), o início das obras de implantação e pavimentação da rodovia MS-355, em Terenos, durante agenda no município. O projeto é considerado estratégico para ampliar a conectividade entre regiões produtoras e reforçar a logística de escoamento da produção em Mato Grosso do Sul.

A intervenção faz parte de um pacote de investimentos de R$ 2,3 bilhões, viabilizado por meio de financiamento do BNDES. Somente a MS-355 recebe aporte de R$ 230,4 milhões, com previsão de pavimentação de 53,9 quilômetros, a partir do perímetro urbano de Terenos, passando por áreas que incluem Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti e a Colônia Cascavel.

Segundo o governo, a nova via deve reduzir em cerca de 30 quilômetros o trajeto entre Campo Grande e Dois Irmãos do Buriti, além de melhorar o fluxo de transporte da produção agropecuária e fortalecer a integração regional.

Riedel destacou o impacto estruturante da obra no desenvolvimento econômico e na integração logística do Estado. “Estamos fazendo uma rota estruturante para Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Ao concluir essa obra, vamos ligar Campo Grande a Nioaque por outro eixo, fortalecendo o acesso à Rota Bioceânica e ampliando a capacidade de exportação”, afirmou.

O governador também ressaltou os efeitos sociais da intervenção, especialmente para comunidades rurais da região. “É uma obra transformadora, que muda a realidade de mais de 23 assentamentos, impactando a agricultura familiar, pequenos produtores, além de escolas e transporte de pacientes”, disse.

Além do início da pavimentação da MS-355, o pacote de ações incluiu a entrega de uma ponte de concreto sobre o córrego Barreirinho, com investimento de R$ 1,1 milhão, e obras de pavimentação e drenagem na via Perimetral Oeste, em Terenos.

Neste último caso, foram aplicados R$ 5,7 milhões em recursos próprios do Estado, garantindo a ligação do bairro Eduardo Perez Filho ao restante da cidade. Também foram construídas 45 unidades habitacionais do programa Lote Urbanizado, em parceria com a Agehab.

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