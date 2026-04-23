Viu a Luna? Pitbull desapareceu no feriado e família paga recompensa para quem encontrar

Uma cadela da raça pit bull, chamada Luna, está desaparecida desde terça-feira (21), feriado de Tiradentes, na região do bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. Como forma de incentivar a colaboração, os tutores oferecem recompensa de R$ 1 mil para quem encontrar Luna.

Com quatro anos de idade e pelagem marrom, Luna é descrita pelos tutores como dócil e muito apegada à família. O desaparecimento tem gerado preocupação, e os responsáveis seguem em busca de informações que ajudem a localizar o animal.

Desde o ocorrido, a família tem realizado buscas na região e intensificado a divulgação do caso entre moradores, na tentativa de ampliar as chances de encontrar a cadela.

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato pelos telefones: (67) 99272-1561 ou (67) 99344-6767.

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