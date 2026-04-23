Menino denuncia o próprio pai por comportamentos de cunho íntimo em Campo Grande

O caso foi encaminhado ao CEPOL (Centro Integrado de Polícia Especializada)

23 abril 2026 - 09h11Vinícius Santos     atualizado em 23/04/2026 às 09h49
Caso foi registrado na Depac Cepol

Um menino de 13 anos denunciou o próprio pai à Polícia Militar por comportamentos inadequados de cunho íntimo. O caso foi atendido pela corporação na região central, ao atender o menor em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a guarnição policial militar, acionada até a rua Bahia, onde o menor relatou residir com seu genitor, de 52 anos, indígena da Aldeia Água Bonita. 

Segundo a criança, em ocasiões em que o pai faz uso de bebida alcoólica, passa a adotar condutas inadequadas de cunho íntimo, consistentes em exposição corporal e contatos impróprios.

O menino relatou ainda que tais comportamentos ocorrem somente quando o genitor está sob efeito de álcool, não havendo, segundo suas declarações, outros tipos de interação além dessas atitudes. Contou que seu pai diz, no dia seguinte às investidas, não se recordar dos fatos, sendo que tais situações já teriam ocorrido anteriormente.

O menor acrescentou que os fatos teriam ocorrido há aproximadamente seis meses, tendo relatado inicialmente à genitora no dia 19 de abril e, na presente data (22 de abril), ao padrasto, que acionou a Polícia Militar.

No local, o padrasto informou que a genitora acompanharia o menor até a Delegacia, encontrando-se, naquele momento, na Maternidade Cândido Mariano. A equipe deslocou-se até o Hospital Cândido Mariano, onde manteve contato com a genitora, a qual foi cientificada dos relatos.

Diante dos fatos, a genitora acompanhou o menor juntamente com a guarnição da Polícia Militar até a Delegacia para as providências cabíveis. O caso foi encaminhado ao CEPOL (Centro Integrado de Polícia Especializada).

Leia Também

Casal foi morto de forma brutal
Justiça
Suspeito de ataque brutal com mortes no Noroeste, 'Arrozinho' vai para presídio, decide Justiça
Operação acontece em Três Lagoas
Polícia
Grupo atuante no tráfico é alvo de operação da PF em Três Lagoas
Destroços do acidente | Imagem ilustrativa
Polícia
Motociclista é socorrido em estado grave ao atingir carro no Aero Rancho
Arma apreendida pelo Batalhão de Choque
Polícia
Com desafetos e jurado de morte, homem é preso com arma em Campo Grande
Operação acontece em várias cidades do país
Polícia
Operação mira esquema de fraudes na judicialização da saúde em MS
Preso por matar Miss no RJ, campo-grandense morre em cela
Polícia
Preso por matar Miss no RJ, campo-grandense morre em cela
Imagem ilustrativa
Polícia
Criança chega desacordada à base da GCM após afogamento e é salva por agentes na Capital
Bolsa foi recuperada pela Polícia Civil
Polícia
Bolsa de quase R$ 800 furtada de loja de shopping é recuperada
Aeronave passou por debaixo da ponte
Polícia
Polícia investiga manobra de avião sob ponte da Rota Bioceânica
Sede do Garras, em Campo Grande
Polícia
Condenado por estupro, idoso é preso saindo de casa em Campo Grande

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Atuação do Choque e da PCMS resultaram na prisão do indivíduo
Polícia
Suspeito de matar casal com foice no Noroeste, 'Arrozinho' é preso em Anhanduí
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC