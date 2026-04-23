Menino denuncia o próprio pai por comportamentos de cunho íntimo em Campo Grande

Um menino de 13 anos denunciou o próprio pai à Polícia Militar por comportamentos inadequados de cunho íntimo. O caso foi atendido pela corporação na região central, ao atender o menor em Campo Grande.
Conforme apurado pela reportagem, a guarnição policial militar, acionada até a rua Bahia, onde o menor relatou residir com seu genitor, de 52 anos, indígena da Aldeia Água Bonita.
Segundo a criança, em ocasiões em que o pai faz uso de bebida alcoólica, passa a adotar condutas inadequadas de cunho íntimo, consistentes em exposição corporal e contatos impróprios.
O menino relatou ainda que tais comportamentos ocorrem somente quando o genitor está sob efeito de álcool, não havendo, segundo suas declarações, outros tipos de interação além dessas atitudes. Contou que seu pai diz, no dia seguinte às investidas, não se recordar dos fatos, sendo que tais situações já teriam ocorrido anteriormente.
O menor acrescentou que os fatos teriam ocorrido há aproximadamente seis meses, tendo relatado inicialmente à genitora no dia 19 de abril e, na presente data (22 de abril), ao padrasto, que acionou a Polícia Militar.
No local, o padrasto informou que a genitora acompanharia o menor até a Delegacia, encontrando-se, naquele momento, na Maternidade Cândido Mariano. A equipe deslocou-se até o Hospital Cândido Mariano, onde manteve contato com a genitora, a qual foi cientificada dos relatos.
Diante dos fatos, a genitora acompanhou o menor juntamente com a guarnição da Polícia Militar até a Delegacia para as providências cabíveis. O caso foi encaminhado ao CEPOL (Centro Integrado de Polícia Especializada).
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.Reportar Erro