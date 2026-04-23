Preso por matar Miss no RJ, campo-grandense morre em cela

O campo-grandense Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 35 anos, investigado pela morte da Miss Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi encontrado sem vida dentro de uma cela após ser preso no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, dia 22. A informação foi confirmada por autoridades.

Segundo a polícia, o homem havia sido detido sob suspeita de feminicídio e estava sob custódia quando foi localizado sem sinais vitais. Procedimentos internos foram adotados e a ocorrência foi comunicada aos órgãos competentes.

De acordo com o site UOL, o suspeito já havia sido alvo de registros policiais relacionados a episódios de violência no contexto doméstico. As informações constam em bases consultadas pelas autoridades durante a apuração.

A morte de Ana Luiza Mateus, que é investigada sob a hipótese de feminicídio, ocorreu em um imóvel no Rio de Janeiro e mobilizou equipes de segurança pública. A polícia reuniu elementos ao longo das diligências para identificar o possível envolvimento do investigado.

Com a morte do detido, a polícia informou que dois eixos de investigação seguem em andamento: um voltado ao caso da vítima e outro para esclarecer as circunstâncias da morte dentro da unidade prisional.

Em 2025, Endreo foi acusado de estupro, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra uma mulher, de 31 anos, em Campo Grande. Ele chegou a ser denunciado pela ex-companheira.

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