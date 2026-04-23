Calamidade na saúde em Dourados entra em votação na Assembleia

A crise provocada pela alta de casos de chikungunya em Dourados deve entrar no centro do debate dos deputados nesta quinta-feira (16). Está na pauta da sessão ordinária, a partir das 9h, o projeto que reconhece o estado de calamidade pública na saúde do município, em discussão única. A reunião é aberta ao público.

O pedido ocorre em meio ao avanço da doença na cidade, que já soma 4.982 casos prováveis. Desses, 2.163 foram confirmados, 1.361 descartados e 2.819 seguem em investigação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A quantidade de casos ainda sem diagnóstico reforça o alerta, enquanto a rede hospitalar enfrenta superlotação.

Outro dado que chama atenção é a taxa de positividade, em 61,4%, indicando alta circulação do vírus entre pacientes sintomáticos. O município já registrou oito mortes confirmadas pela doença e investiga outros dois óbitos. Com esse cenário, o reconhecimento da calamidade é apontado como forma de acelerar contratações, compra de insumos e ações emergenciais.

Ordem do dia

Além disso, os deputados devem analisar o Projeto de Lei 323/2025, de autoria do deputado Londres Machado (PL), que dá nome ao posto da Sanesul no distrito de Culturama, em Fátima do Sul.

Também está prevista a votação em redação final do Projeto de Lei 205/2025, da deputada Mara Caseiro (PL), que cria a Semana Estadual de Combate à Exploração e à Exposição Precoce de Crianças e Adolescentes nas redes sociais. A proposta prevê campanhas educativas, debates e incentivo ao uso responsável da internet, com realização anual na segunda semana de agosto.



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