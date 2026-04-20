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Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC

Ainda há relato de que a jovem teria problemas com vício em jogos de azar

20 abril 2026 - 14h11Vinicius Costa    atualizado em 20/04/2026 às 14h18
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abrilCampo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril   (Arquivo Pessoal)

A história da campo-grandense Karyn Lima Souza e Silva, de 24 anos, desaparecida desde o dia 15 de abril em Florianópolis, em Santa Catarina, ganhou um novo capítulo com o registro de um boletim de ocorrência feito pela escola onde ela trabalhava, a acusando de desviar cerca de R$ 40 mil.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina, que passa a considerar a fuga como uma das linhas de investigações. A mãe da jovem, que mora em Campo Grande, viajou para a cidade catarinense com intuito de se inteirar mais sobre o caso.

Segundo detalhes divulgados pelo portal ND Mais, de Santa Catarina, o responsável por comunicar o possível crime disse que Karyn trabalhava como secretária e desviava o dinheiro da unidade educacional e detalhou como o processo estaria ocorrendo.

"A funcionária, ao invés de fornecer a chave Pix da escola, aos pais dos alunos, disponibilizava a sua chave pessoal. O prejuízo sofrido, até então, foi de R$ 40 mil", disse o comunicante.

Ainda conforme o site, o marido da jovem explicou que ela teria problemas com vícios em jogos de azar, incluindo o 'Jogo do Tigrinho', e que lutava contra o vício.

A mãe de Karyn deixou Campo Grande durante o final de semana para chegar em Florianópolis.

Desaparecimento

A campo-grandense foi vista pela última vez no dia 15 de abril, quando entrou em um carro de aplicativo, no bairro Praia Comprida, em São José, na Grande Florianópolis.

A mãe teria informado ao marido que a jovem iria ao dentista durante o expediente de trabalho. Mas cerca de duas horas após a saída, colegas de trabalho tentaram contato com a jovem, mas o celular já estava desligado. Desde esse momento, ela não foi mais vista.

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