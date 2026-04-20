Feriado de Tiradentes: veja o que abre e o que fecha em Campo Grande

Com o feriado de Tiradentes nesta terça-feira (21), o funcionamento de serviços em Campo Grande é alterado, com parte do atendimento suspenso e outros setores operando em horários específicos. Confira o que abre e fecha abaixo:

Saúde - atendimento restrito ao regime de plantão, com hospitais, UPAs e CRSs 24 horas mantendo funcionamento normal; Casa da Saúde sem atendimento ao público.

Bancos - sem atendimento ao público durante o feriado. Retorna na quarta-feira (23).

Correios - agências fechadas ao longo do dia. Atendimeno normal na quarta-feira (23).

Detran - unidades sem atendimento nesta terça-feira (21).

Lotéricas - abertura facultativa, conforme decisão de cada unidade; não há realização de sorteios no feriado.

Comércio - lojas autorizadas a funcionar das 9h às 18h, conforme convenção da categoria.

Supermercados e hipermercados: funcionamento mantido normalmente.

Shoppings: atendimento das 10h às 22h no Campo Grande, Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza.

Pátio Central Shopping: funcionamento em horário especial, das 9h às 16h.

Bioparque Pantanal: visitação ocorre das 8h às 14h30, mediante agendamento pelo site oficial.

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