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Obra contra enchentes na Ernesto Geisel entra em nova fase

Os trabalhos avançam para aplicação de asfalto e previsão é de conclusão ainda este ano

20 abril 2026 - 12h12Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

As obras de de contenção de enchentes do córrego Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel chegou na faase da terraplanagem, com 80% concluída, agora os trabalhos vão para fase de aplicação de nova camada asfáltica na segunda fase do projeto no trecho entre as ruas da Abolição e Bom Sucesso.

A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2026, podendo variar conforme as condições climáticas, que influenciam diretamente o ritmo de execução dos serviços.

Também ocorre no local, a execução dos muros em gabião, um processo cuidadoso, necessário na preparação de base com pedra britada e preenchimento das gaiolas metálicas manualmente, utilizando pedras limpas, secas e sem impurezas, encaixadas uma a uma.

Além do muro de contenção em gabião, o projeto inclui recapeamento da Avenida Ernesto Geisel, nova sinalização viária e instalação de guarda-corpo no trecho em execução, que ocorre no sentido Avenida Manoel da Costa Lima/Avenida Afonso Pena. A primeira etapa contemplou o segmento entre as ruas Santa Adélia e da Abolição, em frente ao Shopping Norte Sul.

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