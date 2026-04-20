Obra contra enchentes na Ernesto Geisel entra em nova fase

As obras de de contenção de enchentes do córrego Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel chegou na faase da terraplanagem, com 80% concluída, agora os trabalhos vão para fase de aplicação de nova camada asfáltica na segunda fase do projeto no trecho entre as ruas da Abolição e Bom Sucesso.

A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2026, podendo variar conforme as condições climáticas, que influenciam diretamente o ritmo de execução dos serviços.

Também ocorre no local, a execução dos muros em gabião, um processo cuidadoso, necessário na preparação de base com pedra britada e preenchimento das gaiolas metálicas manualmente, utilizando pedras limpas, secas e sem impurezas, encaixadas uma a uma.

Além do muro de contenção em gabião, o projeto inclui recapeamento da Avenida Ernesto Geisel, nova sinalização viária e instalação de guarda-corpo no trecho em execução, que ocorre no sentido Avenida Manoel da Costa Lima/Avenida Afonso Pena. A primeira etapa contemplou o segmento entre as ruas Santa Adélia e da Abolição, em frente ao Shopping Norte Sul.

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