Temporal cancela show de Jads e Jadson em Campo Grande

O show da dupla Jads e Jadson, que encerraria a programação da Expogrande neste domingo (19), foi cancelado por causa das fortes chuvas acompanhadas de ventos que atingiu em Campo Grande.

Ao JD1, a assessoria afirmou que a decisão foi tomada por questões de segurança após parte da estrutura do evento ser atingida pelo temporal.

Rajadas de vento derrubaram áreas de camarotes e deixaram equipamentos expostos à água.

Segundo a equipe da dupla, o material técnico foi molhado, o que inviabilizou a realização da apresentação, levando em conta o risco de descarga elétrica, já que fios e estruturas estavam encharcados.

Diante do cenário, a organização optou por não seguir com o evento para evitar acidentes com o público e profissionais envolvidos. A Acrissul confirmou a informação por meio de nota. Ainda não há informação sobre possível remarcação do show.

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