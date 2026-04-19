Menu
Menu Busca domingo, 19 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Cidade

Temporal cancela show de Jads e Jadson em Campo Grande

A dupla não se apresentará na Expogrande após equipamentos serem molhados e estrutura local ser atingida

19 abril 2026 - 17h35Sarah Chaves    atualizado em 19/04/2026 às 18h03
Jads e Jadson em UmuaramaJads e Jadson em Umuarama   (Instagram )

O show da dupla Jads e Jadson, que encerraria a programação da Expogrande neste domingo (19), foi cancelado por causa das fortes chuvas acompanhadas de ventos que atingiu em Campo Grande.

Ao JD1, a assessoria afirmou que a decisão foi tomada por questões de segurança após parte da estrutura do evento ser atingida pelo temporal.

Rajadas de vento derrubaram áreas de camarotes e deixaram equipamentos expostos à água.

Segundo a equipe da dupla, o material técnico foi molhado, o que inviabilizou a realização da apresentação, levando em conta o risco de descarga elétrica, já que fios e estruturas estavam encharcados.

Diante do cenário, a organização optou por não seguir com o evento para evitar acidentes com o público e profissionais envolvidos. A Acrissul confirmou a informação por meio de nota. Ainda não há informação sobre possível remarcação do show.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Letícia Garcia Adorno
Cidade
Ponte Bioceânica entra na fase final com menos de 30 metros para seu 'fechamento"
Dona Lourença, aos 90 anos
Cidade
Mais Social leva cestas a 20 mil famílias indígenas em Mato Grosso do Sul
Ônibus em Campo Grande - Foto: Jônatas Bis/JD1
Cidade
Atenção! Transporte público terá 'operação especial' nesta segunda e terça-feira
Foto: PMA-MS (2025)
Cidade
Onça-pintada é achada morta às margens da BR-262
Bioparque Pantanal terá horário especial no feriado de Tiradentes
Cidade
Bioparque Pantanal terá horário especial no feriado de Tiradentes
Charles Cano da Mota - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Justiça
Juiz autoriza visita a subtenente que atirou na companheira e tentou suicídio em Campo Grande
Participantes celebram o encerramento da jornada formativa do Ciclo do Conhecimento, em Inocência
Cidade
Arauco encerra formação e destaca projetos sociais em MS
Foto: Cruz Vermeha do Brasil
Cidade
Cruz Vermelha inicia busca por parceiros para novo espaço na Capital
Memorial da Cultura
Cidade
Eleitores têm plantão especial a partir deste sábado em MS
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
AGORA: Idoso é assassinado a facada em bar na região do Indubrasil, em Campo Grande

Mais Lidas

Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Polícia
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Corpo foi encontrado na noite desta sexta
Polícia
Homem é encontrado morto em via pública no Monte Castelo
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
AGORA: Idoso é assassinado a facada em bar na região do Indubrasil, em Campo Grande
Jovem de 24 anos desapareceu em São José na quarta-feira, 15 de abril.
Polícia
Campo-grandense desaparece após sair do trabalho e entrar em carro de aplicativo em SC