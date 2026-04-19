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Colisão frontal mata motociclista na BR-163 em MS

A vítima bateu em caminhonete no trecho entre Caarapó e Juti

19 abril 2026 - 17h14Sarah Chaves

Uma colisão frontal entre uma motocicleta e uma caminhonete terminou com a morte de um motociclista na manhã deste domingo (19), na BR-163, entre Caarapó e Juti.

Segundo informações iniciais, a vítima pilotava uma Honda Biz quando, por motivos ainda desconhecidos, bateu de frente com uma caminhonete da concessionária responsável pela rodovia.

Equipes de atendimento foram acionadas e estiveram no local para os primeiros levantamentos sobre a dinâmica do acidente.

A identidade do motociclista não havia sido divulgada até o momento. As causas da colisão serão investigadas pelas autoridades.

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