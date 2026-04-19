Homem tenta escapar, mas é preso horas após incendiar casa da companheira na Capital

Um homem foi preso em flagrante menos de oito horas após incendiar a casa da companheira, em Campo Grande. O caso ocorreu após uma discussão do casal, e a prisão foi feita por equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo a polícia, após o desentendimento em um estabelecimento, o suspeito voltou ao imóvel onde os dois moravam e ateou fogo na residência. A vítima não estava no local no momento, e foi se abrigar na casa de uma amiga. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas.

No local, a polícia ouviu a vítima e a mãe dela, que presenciou o momento em que o homem pulou o portão e fugiu após o incêndio. A mulher relatou medo e pediu medida protetiva.

Com as informações reunidas, os policiais iniciaram buscas e localizaram o suspeito na casa da mãe dele. Ele foi levado para a delegacia e preso em flagrante.

A prisão aconteceu poucas horas depois do crime, após ação rápida da equipe responsável pelo caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também