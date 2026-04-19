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Vídeo: Polícia atua em área do Porto Seco após denúncias de bloqueio

A ocorrência envolve grupo sem-terra em região próxima ao terminal de cargas

19 abril 2026 - 12h52Sarah Chaves e Vinícius Santos    atualizado em 19/04/2026 às 12h52
Foto: Reprodução Foto: Reprodução  

Uma operação policial foi registrada na região do Terminal Intermodal de Cargas, no Porto Seco, em Campo Grande, após denúncias de bloqueio de acesso em uma propriedade próxima, neste domingo (19).

De acordo com registros de atendimento, foi informado que um grupo ligado a movimento sem-terra estaria impedindo a passagem de pessoas na área. Ele relatou que buscou apoio da Guarda Civil Metropolitana, mas não houve atendimento, e pediu o envio de viatura ao local.

A situação ocorre na segunda entrada do terminal. Testemunhas relataram movimentação policial e clima de tensão na região.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o resultado da operação ou possíveis encaminhamentos.

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