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Perseguição na MS-379 prende dois e apreende uma tonelada de maconha

A ação começou durante fiscalização em trecho da rodovia em Dourados

19 abril 2026 - 10h14Sarah Chaves
Foto: Reprodução/Folha de DouradosFoto: Reprodução/Folha de Dourados  

Dois homens foram presos após perseguição policial que terminou com a apreensão de mais de uma tonelada de maconha, em Dourados. A abordagem teve início durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na MS-379, quando os agentes identificaram dois veículos suspeitos e tentaram a parada.

O motorista de um Fiat Uno desobedeceu à ordem, jogou o carro contra a viatura e fugiu em alta velocidade, fazendo manobras perigosas, inclusive na contramão. A perseguição seguiu até que ele abandonou o veículo em um milharal e fugiu a pé. No carro, os policiais encontraram tabletes de maconha, que totalizaram cerca de 1.064,75 quilos.

Já o condutor de um VW Gol, apontado como batedor da carga, também tentou fugir, mas foi interceptado e preso ainda durante a ação. No sábado (18), o motorista do Uno foi localizado e preso em Dourados. Ele admitiu que transportava a droga.

Durante as diligências, a polícia apreendeu celulares, além de porções de cocaína e crack. Foi constatado ainda que o Uno usava placas falsas e tinha registro de furto. Os dois veículos estavam equipados com sistema de internet via satélite.

A ação contou com atuação integrada da Polícia Civil, por meio do 1º Distrito Policial e da Depac de Dourados, e da Polícia Rodoviária Federal, com apoio de equipes especializadas.

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