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Em casa, Luan Santana levanta bandeira de MS e emociona em estreia de turnê na Capital

"A turnê vai percorrer o Brasil, e começa exatamente aqui, onde minha história nasceu", disse o sertanejo

19 abril 2026 - 11h31Sarah Chaves
Luan SantanaLuan Santana   (@FCVocedemimnaosai)

Em uma noite carregada de emoção e orgulho sul-mato-grossense, Luan Santana abriu a turnê “Além do Registro” neste sábado (18), em Campo Grande, durante a Expogrande 2026. O cantor escolheu voltar às origens para iniciar a nova fase da carreira, em um show que reuniu milhares de fãs no Parque de Exposições.

O momento mais marcante veio durante “Te Vivo”, quando Luan levantou a bandeira de Mato Grosso do Sul, levando o público ao delírio e reforçando a conexão sul-mato-grossense. “A turnê vai percorrer o Brasil, e começa exatamente aqui, onde minha história nasceu”, disse.

O repertório passeou pelos grandes sucessos e pelas novidades do projeto, com forte interação do público do início ao fim. A apresentação também marcou o encerramento dos shows da Expogrande 2026, que termina neste domingo (19), consolidando mais uma edição de casa cheia no Estado.

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