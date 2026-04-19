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Homem é atraído e agredido com barra de ferro no Vila Nasser

A vítima é suspeita de furto na região e foi encontrada ferida dentro de casa e encaminhada ao hospital

19 abril 2026 - 11h51Sarah Chaves
Polícia Militar atendeu o caso Polícia Militar atendeu o caso  

Um homem de 38 anos ficou ferido após ser agredido com barra de ferro no sábado (18), no bairro Vila Nasser, em Campo Grande. Ele foi socorrido com ferimentos na cabeça e encaminhado para atendimento médico.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima dentro de casa, deitada na cama, com sangramento na região da cabeça e reclamando de dores pelo corpo. A esposa contou que ouviu barulhos vindos da rua e, ao verificar, encontrou o marido já ferido.

Ainda conforme o registro, testemunhas indicaram uma residência próxima de onde o suspeito teria saído. No local, a esposa do homem apontado como autor disse que a vítima estaria envolvida em furtos na região e que, em outra ocasião, teria tentado invadir a casa deles. Segundo ela, o suspeito teria chamado a vítima até o imóvel e, ao chegar, ele foi agredido com um objeto semelhante a uma barra de ferro.

Após a agressão, o autor fugiu em um carro preto e não foi localizado. Equipes fizeram buscas na região, mas sem sucesso. O objeto usado no ataque também não foi encontrado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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