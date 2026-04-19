Som alto vira caso de polícia e duas acabam presas na Capital

Duas mulheres, de 28 e 30 anos, foram presas na madrugada deste domingo (19) após confusão, agressões e desobediência durante atendimento policial no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por causa de som alto e perturbação do sossego. Ao chegar no local, os policiais tentaram orientar uma das envolvidas a diminuir o volume, mas a abordagem virou discussão. A mulher passou a xingar a equipe e disse que não obedeceria as ordens.

Ainda conforme o registro, ela recebeu voz de prisão, mas reagiu com agressões, dando chutes e socos contra os policiais. Durante a situação, uma segunda mulher interveio para impedir a prisão e também passou a agredir os agentes, além de resistir à abordagem.

As duas estavam bastante alteradas e, segundo o relato, foi necessário uso de força para contê-las e colocá-las na viatura. Mesmo após serem levadas, continuaram com comportamento agressivo, com gritos, ameaças e novas tentativas de agressão.

Na delegacia, a confusão continuou. Uma delas chegou a bater as algemas contra estruturas do local e tentou se soltar, enquanto a outra manteve resistência e recusou fornecer a própria identificação, que só foi confirmada depois com ajuda de um familiar.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como resistência, desobediência, desacato e perturbação do trabalho ou do sossego alheio.



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