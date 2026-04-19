Homem morre após ficar com cabeça presa em portão em Dourados

Um homem de 56 anos morreu após ficar com a cabeça presa no portão de uma residência, na noite deste sábado (18), em Dourados. A vítima foi identificada como Gaspar Martins Caetano Filho, morador do Jardim Tropical.

De acordo com informações da Polícia Civil, a suspeita é de que ele tenha tentado pular o portão da casa de um amigo, momento em que teria escorregado e ficado com a cabeça presa entre as grades.

O corpo foi encontrado por pessoas que passavam pelo local, que acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Quando a equipe chegou, o homem já estava sem sinais vitais.

O caso foi registrado na delegacia e será apurado. O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto Médico Odontológico Legal) para exame de necropsia e, posteriormente, deve ser liberado para sepultamento.

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