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Trabalhador morre após descarga elétrica durante serviço em Inocência

A vítima operava caminhão munck quando equipamento encostou em rede de alta tensão

19 abril 2026 - 10h52Sarah Chaves

Um trabalhador morreu na tarde de sábado (18), após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em Inocência. O acidente aconteceu por volta das 14h e foi registrado como fatal.

Segundo as informações do portal Perfil News, a vítima operava um caminhão munck no Alojamento Heppi, na entrada da cidade, no momento em que realizava a manobra para descarregar um contêiner.

Durante o serviço, o equipamento encostou na rede elétrica de alta tensão. O contato provocou a descarga, que atingiu o trabalhador. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente.

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