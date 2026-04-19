Briga entre irmãos termina com homem ferido no Jardim Noroeste

Um homem identificado como Reginaldo de 40 anos, ficou ferido após ser agredido pelo próprio irmão na tarde deste sábado (18), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A confusão teria começado por causa de um desentendimento envolvendo dinheiro de trabalho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de violência doméstica e encontrou Reginaldo deitado no chão, sem camisa e cercado por moradores. No local, a irmã dos envolvidos relatou que Emerson de 33 anos, estava alterado e teria agredido o irmão.

Ainda conforme o registro, Reginaldo contou que foi atacado por Emerson ao chegar do trabalho. Ele disse que levou socos na cabeça, no ombro e no braço esquerdo, tentou se defender e pediu ajuda.

Segundo o boletim, os dois trabalham juntos e a briga teria sido motivada por discordância sobre valores recebidos. Emerson acreditava ter recebido menos do que o combinado e responsabilizou o irmão pela situação.

Reginaldo apresentava ferimento na cabeça, hematomas no ombro e escoriações no braço. Emerson também tinha escoriações pelo corpo, atribuídas à contenção feita por moradores que presenciaram a agressão. Os dois recusaram atendimento médico no local.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.



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