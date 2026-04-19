Lula inicia agenda na Alemanha com foco em acordos comerciais

O presidente Lula chegou neste domingo (19) a Hannover, na Alemanha, onde cumpre agenda voltada à ampliação de parcerias comerciais e de inovação. A viagem prevê a assinatura de 10 acordos em áreas estratégicas e a participação em um dos maiores eventos industriais do mundo.

Lula foi recebido com honras de chefe de Estado pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, no Palácio de Herrenhausen. Ainda neste domingo, os dois participam de reunião reservada e da abertura da Feira Industrial de Hannover, além de um jantar com empresários.

Segundo o governo, os acordos envolvem setores como defesa, mudanças climáticas, infraestrutura, inteligência artificial, energia, bioeconomia e desenvolvimento sustentável. A proposta é fortalecer a presença internacional do Brasil e atrair investimentos.

Na segunda-feira (20), o presidente participa da Hannover Messe, considerada a maior feira global de tecnologia industrial, que nesta edição homenageia o Brasil. O país terá espaço de cerca de 2.700 metros quadrados, com foco em temas como transição energética, hidrogênio, digitalização, economia circular e indústria avançada, reunindo 140 empresas brasileiras e outras 300 representadas.

A agenda inclui ainda o Encontro Econômico Brasil-Alemanha e reuniões de alto nível entre os dois governos, com discussões sobre inovação, sustentabilidade, geopolítica e indústria. Para o governo brasileiro, a viagem reforça a estratégia de reindustrialização e a aproximação com a Alemanha, um dos principais parceiros do Brasil na Europa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também