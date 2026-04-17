Ramagem diz estar regular nos EUA e agradece governo Trump após prisão

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, preso nesta semana pela agência de imigração dos Estados Unidos (ICE) e liberado após dois dias, publicou um vídeo nas redes sociais em que comenta o caso e agradece integrantes do governo do presidente Donald Trump pela soltura.

Na gravação, Ramagem afirma que entrou legalmente no país e que está seguindo os trâmites migratórios. "Rebeca e eu estamos dentro de todos os procedimentos e todas as fases, o que nos confere estado de permanência regular nos EUA. E aqui eu venho agradecer o governo americano, da mais alta cúpula do governo Trump", declarou.

Ele também disse que ingressou nos Estados Unidos com documentação válida e que, posteriormente, solicitou asilo político. "Não houve nem pagamento de fiança, algo que é normal nestes casos. Não apenas estou em situação regular como não estou me escondendo", completou.

Apesar das declarações, documento do Departamento de Segurança Interna dos EUA aponta que o ex-parlamentar estaria com o visto vencido, o que poderia resultar em deportação. Já a Polícia Federal informou que a prisão ocorreu a partir de cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos.

Ramagem foi condenado à perda do mandato e a 16 anos e um mês de prisão por envolvimento em tentativa de golpe de Estado. Ele também fez críticas à Polícia Federal, classificando a instituição como uma “polícia de jagunços” e defendendo o afastamento do diretor-geral, Andrei Rodrigues.

Segundo a PF, o ex-deputado, que também já presidiu a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), teria deixado o Brasil de forma clandestina pela fronteira com a Guiana.

Após a prisão, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou, nesta quinta-feira (16), o envio de uma missão oficial aos Estados Unidos para acompanhar a situação de brasileiros que pediram asilo político, incluindo Ramagem. O requerimento foi apresentado pelo senador Jorge Seif e aprovado sob presidência de Hamilton Mourão.

A comitiva ainda não tem data definida, mas a previsão é de visitas a Orlando, na Flórida, onde ocorreu a prisão, e a Washington D.C.

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