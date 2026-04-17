Menu
Menu Busca sexta, 17 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Brasil

Ramagem diz estar regular nos EUA e agradece governo Trump após prisão

O ex-deputado foi detido pelo ICE, mas documento aponta possível visto vencido

17 abril 2026 - 12h24Sarah Chaves, com Folhapress
Foto: Corrections Department Orange CountyFoto: Corrections Department Orange County  

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, preso nesta semana pela agência de imigração dos Estados Unidos (ICE) e liberado após dois dias, publicou um vídeo nas redes sociais em que comenta o caso e agradece integrantes do governo do presidente Donald Trump pela soltura.

Na gravação, Ramagem afirma que entrou legalmente no país e que está seguindo os trâmites migratórios. "Rebeca e eu estamos dentro de todos os procedimentos e todas as fases, o que nos confere estado de permanência regular nos EUA. E aqui eu venho agradecer o governo americano, da mais alta cúpula do governo Trump", declarou.

Ele também disse que ingressou nos Estados Unidos com documentação válida e que, posteriormente, solicitou asilo político. "Não houve nem pagamento de fiança, algo que é normal nestes casos. Não apenas estou em situação regular como não estou me escondendo", completou.

Apesar das declarações, documento do Departamento de Segurança Interna dos EUA aponta que o ex-parlamentar estaria com o visto vencido, o que poderia resultar em deportação. Já a Polícia Federal informou que a prisão ocorreu a partir de cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos.

Ramagem foi condenado à perda do mandato e a 16 anos e um mês de prisão por envolvimento em tentativa de golpe de Estado. Ele também fez críticas à Polícia Federal, classificando a instituição como uma “polícia de jagunços” e defendendo o afastamento do diretor-geral, Andrei Rodrigues.

Segundo a PF, o ex-deputado, que também já presidiu a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), teria deixado o Brasil de forma clandestina pela fronteira com a Guiana.

Após a prisão, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou, nesta quinta-feira (16), o envio de uma missão oficial aos Estados Unidos para acompanhar a situação de brasileiros que pediram asilo político, incluindo Ramagem. O requerimento foi apresentado pelo senador Jorge Seif e aprovado sob presidência de Hamilton Mourão.

A comitiva ainda não tem data definida, mas a previsão é de visitas a Orlando, na Flórida, onde ocorreu a prisão, e a Washington D.C. 

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Brasil e Espanha assinam acordos sobre big techs e tecnologia digital
Brasil
Brasil e Espanha assinam acordos sobre big techs e tecnologia digital
Foto: Creditag/Facebook/Reprodução
Brasil
Banco Central decreta liquidação de cooperativa de crédito
Hugo Motta
Brasil
Câmara destrava PEC da 6x1 com sessão nesta sexta
Presidente Lula e o vice, Geraldo Alckmin
Brasil
Alckmin assume interinamente com Lula fora do país
O trabalho terá duração de 90 dias com reuniões quinzenais
Brasil
Anvisa cria grupo de trabalho para uso seguro de canetas emagrecedoras
Fuzileiros Navais Fonte: Agência Marinha de Notícias
Oportunidade
Concurso da Marinha tem vaga em MS e inscrições vão até segunda-feira (20)
Governo reforça Minha Casa, Minha Vida e projeta 3 milhões de unidades
Brasil
Governo reforça Minha Casa, Minha Vida e projeta 3 milhões de unidades
Governo formaliza para o Congresso proposta que reduz jornada e mantém salário
Brasil
Governo formaliza para o Congresso proposta que reduz jornada e mantém salário
SISFRON - Foto: Exército Brasileiro
Política
CPI do Crime Organizado expõe falhas no sistema de monitoramento das fronteiras
Relatório final da CPI do Crime pede indiciamento de ministros do STF e PGR
Brasil
Relatório final da CPI do Crime pede indiciamento de ministros do STF e PGR

Mais Lidas

Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Justiça
Preso por matar a ex em Campo Grande, homem briga na Justiça com a filha por bens
Vítima morreu no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é executado a tiros dentro de barbearia no Jardim Centro-Oeste
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Pega 44 anos de prisão rapaz que matou 2 crianças inocentes em Campo Grande
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Em júri, acusado de matar duas crianças pede para não ser julgado pela 'tatuagem'