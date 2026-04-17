Alckmin assume interinamente com Lula fora do país

O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu a Presidência da República em exercício a partir de quinta-feira (16), para a viagem internacional do presidente Lula à Europa. A agenda oficial prevê compromissos na Espanha, Alemanha e Portugal ao longo dos próximos dias, com retorno estimado para terça, ou quarta-feira (22).

Antes do embarque, Lula destacou que a viagem tem caráter estratégico, com foco na consolidação de parcerias, atração de investimentos e debate de temas globais. “O objetivo é consolidar parcerias, atrair investimentos e discutir temas globais urgentes como a defesa da democracia, do multilateralismo e o combate às desigualdades”, afirmou.

Na Espanha, o presidente terá reunião com o chefe de governo Pedro Sánchez e participa do Fórum em Defesa da Democracia, ao lado de outros líderes internacionais.

Já na Alemanha, a agenda inclui encontro com o chanceler Friedrich Merz, além da participação na Feira de Hannover, considerada o maior evento mundial de tecnologia e inovação industrial, neste ano, com o Brasil como convidado especial.

Em Portugal, Lula se reúne com o primeiro-ministro Luís Montenegro e com o presidente António José Seguro. Também estão previstos encontros com empresários brasileiros e europeus, tanto na Espanha quanto na Alemanha, com o objetivo de ampliar mercados e firmar novas parcerias comerciais.

A viagem ocorre em um momento considerado chave, às vésperas da entrada em vigor do acordo entre Mercosul e União Europeia, prevista para 1º de maio, o que reforça o peso diplomático e econômico da agenda.

Durante a ausência do presidente, Alckmin permanece à frente do Executivo federal. Ao deixar o país, Lula desejou “ótimo trabalho” ao vice, que assume interinamente até o retorno da comitiva ao Brasil.

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