Governo reforça Minha Casa, Minha Vida e projeta 3 milhões de unidades

O governo federal anunciou, nesta quarta-feira (15), um aporte de R$ 20 bilhões do Fundo Social no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).
Segundo o governo, os recursos serão direcionados principalmente para a faixa 3 do programa, voltada a famílias com renda mais alta dentro dos critérios do MCMV.
A expectativa é que, até dezembro deste ano, o programa alcance a marca de três milhões de unidades habitacionais contratadas em todo o país.Reportar Erro
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