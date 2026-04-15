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Governo reforça Minha Casa, Minha Vida e projeta 3 milhões de unidades

Recursos de R$ 20 bilhões serão direcionados à faixa 3, com meta de ampliar contratações até o fim do ano

15 abril 2026 - 14h12Sarah Chaves

O governo federal anunciou, nesta quarta-feira (15), um aporte de R$ 20 bilhões do Fundo Social no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Segundo o governo, os recursos serão direcionados principalmente para a faixa 3 do programa, voltada a famílias com renda mais alta dentro dos critérios do MCMV.

A expectativa é que, até dezembro deste ano, o programa alcance a marca de três milhões de unidades habitacionais contratadas em todo o país.

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