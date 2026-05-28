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PF volta a negociar colaboração premiada com Daniel Vorcaro

Defesa do empresário ainda não apresentou oficialmente nova proposta de delação ao STF

28 maio 2026 - 13h38Sarah Chaves, com Folhapress
Daniel Vorcaro, dezembro de 2025Daniel Vorcaro, dezembro de 2025   (Reprodução )

A Polícia Federal retomou as negociações para um possível acordo de delação premiada com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, uma semana após rejeitar a primeira proposta apresentada pela defesa do empresário. A informação foi comunicada ao ministro do STF André Mendonça, relator do caso.

Segundo investigadores, a nova rodada de conversas não significa que o acordo será fechado, mas indica que a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR) estão abertas a analisar novos elementos que possam ser apresentados pela defesa.

No último dia 20, a primeira proposta de colaboração foi recusada porque as informações entregues por Vorcaro foram consideradas insuficientes e sem novidades relevantes em relação às provas já reunidas na investigação.

A expectativa da PF e da PGR é que Vorcaro apresente detalhes sobre supostas fraudes envolvendo o Banco Master e indique formas de ressarcimento dos prejuízos investigados. As autoridades calculam que os danos ligados ao caso superem R$ 57 bilhões.

Os investigadores também tentam negociar a devolução de até R$ 60 bilhões, incluindo indicação de contas bancárias, imóveis e outros bens que possam ser usados para compensar os prejuízos.

Daniel Vorcaro é apontado como líder do esquema investigado e, por isso, a avaliação dentro da PF é de que eventuais benefícios em uma delação devem ter critérios rígidos.

As primeiras versões dos anexos da colaboração foram entregues no início de maio, mas receberam avaliação negativa da PF, da PGR e também do ministro André Mendonça, que demonstrava resistência ao acordo.

Mesmo assim, Mendonça autorizou o retorno de Vorcaro para uma cela especial na superintendência da PF em Brasília. Segundo parecer da PGR citado na decisão, havia risco de o empresário interferir nas investigações caso permanecesse em cela comum.

A defesa de Vorcaro ainda não apresentou oficialmente uma nova proposta de colaboração.
 

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