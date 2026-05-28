Menu
Menu Busca quinta, 28 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Polícia

Suspeito de matar adolescente em Ribas do Rio Pardo é preso em Goiás

Investigado de 18 anos foi localizado em Rio Verde após troca de informações entre as polícias

28 maio 2026 - 13h23Vinicius Costa
Momento flagrado por câmeras de segurançaMomento flagrado por câmeras de segurança   (Divulgação/PCMS)

Um jovem de 18 anos investigado por participação no homicídio de um adolescente de 16 anos em Ribas do Rio Pardo foi preso nesta quarta-feira (27), em Rio Verde (GO), durante ação integrada entre forças de segurança de Mato Grosso do Sul e Goiás.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 16 de julho de 2025 e teve dois autores identificados durante investigação conduzida pelo Setor de Investigações Gerais da delegacia de Ribas do Rio Pardo. Após diligências, os policiais descobriram que um dos suspeitos estava escondido em Goiás.

As informações foram compartilhadas entre a Polícia Militar de Ribas do Rio Pardo e a Polícia Militar de Rio Verde, que localizou e capturou o investigado. Contra ele havia mandado judicial expedido por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

De acordo com a polícia, o segundo envolvido no assassinato já havia sido preso dias após o crime, também após representação feita pela autoridade policial responsável pelo caso.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem meramente ilustrativa
Polícia
Liderança de facção da Bahia e mais um morrem em confronto com o Bope em Rochedo
Grave acidente ocorreu entre Coxim e Pedro Gomes
Polícia
VÍDEO: Grave acidente entre caminhonete e carreta bloqueia BR-163, em Coxim
Mandado de prisão que foi cumprido contra o homem
Polícia
Condenado por roubo e furto é preso para cumprir mais de 16 anos em MS
Tenente-coronel Edcezar Zeilinger - Foto: Vinícius Santos / JD1
Polícia
Novo comandante assume batalhão estratégico da PMMS na região urbana do Prosa
Veículo e mercadorias foram apreendidos
Polícia
PMR apreende carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 111 mil em MS
Dinheiro apreendido na operação
Polícia
Gaeco mira PMs suspeitos de tráfico, agiotagem e desvio de drogas em MS
Delegacia de Sete Quedas cumpriu o mandado de prisão
Polícia
Condenado por estupro de vulnerável é preso em Sete Quedas
Dinheiro apreendido durante a operação
Polícia
Operação contra esquema do PCC e fraudes de R$ 26 bilhões atinge Iguatemi
Novas armas, coletes e viaturas foram entregues a GCM
Polícia
GCM recebe novas viaturas e equipamentos em Campo Grande
Motocicleta da vítima e ao fundo, pano que serviu para cobrir o corpo
Polícia
Motociclista morre em acidente com carro em avenida de Campo Grande

Mais Lidas

Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Hérnia sai do umbigo, vai para o saco escrotal e mata homem em Campo Grande
Prefeitura Municipal de Bandeirantes/MS - Foto: Reprodução
Interior
Procuradores denunciam perseguição institucional em Bandeirantes e acionam MPMS
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026