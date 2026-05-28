Suspeito de matar adolescente em Ribas do Rio Pardo é preso em Goiás

Um jovem de 18 anos investigado por participação no homicídio de um adolescente de 16 anos em Ribas do Rio Pardo foi preso nesta quarta-feira (27), em Rio Verde (GO), durante ação integrada entre forças de segurança de Mato Grosso do Sul e Goiás.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 16 de julho de 2025 e teve dois autores identificados durante investigação conduzida pelo Setor de Investigações Gerais da delegacia de Ribas do Rio Pardo. Após diligências, os policiais descobriram que um dos suspeitos estava escondido em Goiás.

As informações foram compartilhadas entre a Polícia Militar de Ribas do Rio Pardo e a Polícia Militar de Rio Verde, que localizou e capturou o investigado. Contra ele havia mandado judicial expedido por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

De acordo com a polícia, o segundo envolvido no assassinato já havia sido preso dias após o crime, também após representação feita pela autoridade policial responsável pelo caso.

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