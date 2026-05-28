Condenado por estupro de vulnerável é preso em Sete Quedas

Homem, de 33 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso durante a tarde desta quarta-feira, dia 27, em Sete Quedas.

O mandado de prisão contra ele foi expedido às 15h25 e poucas horas depois, a Polícia Civil localizou e efetuou a prisão do indivíduo, no âmbito da Operação Integrar-Sul-Fronteira.

O indivíduo foi localizado ainda no período da tarde, sendo preso e conduzido à unidade policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.

Não foi informado quantos anos de prisão o homem terá de cumprir.

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