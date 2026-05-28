Condenado por estupro de vulnerável é preso em Sete Quedas

Homem, de 33 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso durante a tarde desta quarta-feira, dia 27, em Sete Quedas.
O mandado de prisão contra ele foi expedido às 15h25 e poucas horas depois, a Polícia Civil localizou e efetuou a prisão do indivíduo, no âmbito da Operação Integrar-Sul-Fronteira.
O indivíduo foi localizado ainda no período da tarde, sendo preso e conduzido à unidade policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.
Não foi informado quantos anos de prisão o homem terá de cumprir.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Gaeco mira PMs suspeitos de tráfico, agiotagem e desvio de drogas em MS
Polícia
Operação contra esquema do PCC e fraudes de R$ 26 bilhões atinge Iguatemi
Polícia
GCM recebe novas viaturas e equipamentos em Campo Grande
Polícia
Motociclista morre em acidente com carro em avenida de Campo Grande
Polícia
Preso na Bolívia, Palermo é levado para Presídio Federal na Capital
Polícia
Homem é preso com drogas ocultas em móveis e eletrodomésticos em Dourados
Polícia
Polícia encontra cães sem água e comida e prende tutor em Campo Grande
Polícia
Mulher fica ferida após ataque com pedra no Dom Antônio Barbosa
Polícia
PF recolhe documentos ligados ao Banco Master durante operações em MS
Polícia