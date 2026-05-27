Homem é preso com drogas ocultas em móveis e eletrodomésticos em Dourados

Uma carga de mais de 570 quilos de drogas foi apreendida pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) nesta terça-feira (26), na região do distrito de Itahum, em Dourados. Um homem de 48 anos foi preso em flagrante.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento na rodovia MS-270, quando os policiais abordaram um caminhão de mudanças Hyundai HR que transportava objetos cobertos de forma irregular por uma lona.

Durante a vistoria, os militares localizaram tabletes de maconha e skunk escondidos entre móveis e eletrodomésticos. Parte da droga estava dentro de uma geladeira, de um freezer, de um colchão e também sob mantas de isolamento térmico.

Após a pesagem, foram contabilizados 531 quilos de maconha e 41,9 quilos de skunk. Segundo o motorista, o carregamento foi recebido em Antônio João e seria levado até Três Lagoas. Pelo transporte, ele afirmou que receberia R$ 10 mil.

O suspeito, o caminhão e os entorpecentes foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

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