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Seminário vai reunir gestores e autoridades para debater sustentabilidade na gestão pública em MS

Evento do TCE-MS promove discussões sobre mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e assinatura de pacto entre instituições

27 maio 2026 - 18h10Taynara Menezes
Evento será realizado no dia 29 de maio, a partir das 8h, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do SulEvento será realizado no dia 29 de maio, a partir das 8h, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul   (Foto: Divulgação)

O 1º Seminário “Construindo a Sustentabilidade na Gestão Pública” será realizado no dia 29 de maio, a partir das 8h, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, reunindo prefeitos dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, presidentes de Câmaras Municipais, autoridades e especialistas.

O encontro vai discutir temas como desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e os desafios da gestão pública, com foco no fortalecimento de políticas públicas voltadas à sustentabilidade.

Durante o evento, será assinado o “Pacto pela Sustentabilidade e pela Resiliência Climática dos Municípios de Mato Grosso do Sul”, que reúne TCE-MS, Governo do Estado, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, AGEMS, Assomasul e UCVMS em ações conjuntas voltadas à adaptação climática e ao desenvolvimento sustentável.

A programação também inclui palestras sobre o papel dos municípios no desenvolvimento sustentável e a implementação de compras públicas sustentáveis na gestão municipal.

Além dos debates, o seminário contará com a experiência imersiva “Travessia dos Elementos”, um túnel sensorial que simula impactos ambientais e propõe reflexão sobre o futuro do planeta, encerrando em um ambiente simbólico de equilíbrio e preservação ambiental.

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