Menu
Menu Busca quarta, 27 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Justiça

"Foi como se tirasse um pedaço de mim", diz irmã de Vanessa durante júri de João Augusto

Durante o julgamento, Wesla Kênia relembrou a dor após morte da irmã e da sobrinha de 10 meses

27 maio 2026 - 09h24Sarah Chaves, Vinicius Santos e Vinicius Costa    atualizado em 27/05/2026 às 09h25
Wesla Kênia durante o depoimento como testemunha de acusaçãoWesla Kênia durante o depoimento como testemunha de acusação   (Vinicius Santos)

O julgamento de João Augusto Borges de Almeida, acusado de matar a companheira Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha do casal, Sophie Eugênia Borges de Medeiros, de apenas 10 meses, é marcado pela emoção da família das vítimas nesta quarta-feira (27), em Campo Grande. Durante o júri, a irmã de Vanessa, Wesla Kênia, afirmou, aos prantos, que a morte das duas “foi como se tirasse um pedaço” dela.

Ao relembrar o dia em que recebeu a notícia do crime, Wesla contou que, inicialmente, acreditou que pudesse ser um trote. “Receber a notícia é como a gente pedir para que isso seja mentira”, disse. Madrinha de Sophie, ela afirmou que acompanhou de perto a criação da sobrinha e o crescimento da irmã caçula.

“Eu ajudava a cuidar desde o início. Ver a sua irmã crescendo, correndo atrás dos sonhos, é algo muito triste. Não é de se desejar para ninguém”, declarou. Wesla também relembrou que o velório das vítimas foi rápido devido às condições dos corpos após o crime.

O Tribunal do Júri da Capital realiza a sessão sob reforço na segurança por causa da repercussão do caso. Familiares, amigos das vítimas e moradores acompanham o julgamento ao longo do dia.

Crime

O crime aconteceu em 26 de maio de 2025, após uma discussão entre o casal dentro da residência onde moravam. Conforme a denúncia, João Augusto teria asfixiado Vanessa e, em seguida, estrangulado a própria filha.

Ainda de acordo com a apuração, após os assassinatos, ele colocou os corpos das vítimas no porta-malas do carro, comprou gasolina em um posto de combustíveis e seguiu até uma área afastada no Indubrasil, onde ateou fogo nos cadáveres. Mãe e filha foram encontradas carbonizadas.

João Augusto confessou o crime durante depoimentos prestados à polícia e também em juízo. 

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Conselho Nacional de Justiça | Foto: Rômulo Serpa/CNJ
Transparência
CNJ aprova contracheque único para magistrados e membros do MP em todo o Brasil
Ministro Flávio Dino - Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça
STF acaba com aposentadoria paga a juízes punidos por crimes e irregularidades graves
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Acusado de matar esposa e filha bebê senta no banco dos réus hoje em Campo Grande
Juiz Aluízio Pereira dos Santos - Foto: JD1
Justiça
Tribunal confirma decisão de juiz da Capital contra repetição de depoimentos no júri
Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Militar do Corpo de Bombeiros | Divulgação/Corpo de Bombeiros
Justiça
TJ mantém condenação de Bombeiros por importunação sexual em MS
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Justiça
TJMS demite analista judiciário após apagar dados de apreensões em sistema processual
Foto: Decom/MPMS
Justiça
MPMS fiscaliza modelo de atendimento a mulheres vítimas de violência em delegacias de MS
Foto: Reprodução / CNN Brasil
Polícia
PF prende chefe do PCC que foi beneficiado por decisão de desembargador de MS
Dr. Jairinho e Monique Medeiros, em fotos feitas no ingresso do casal no sistema penitenciário
Justiça
Novo júri do assassinato de Henry Borel ocorre nesta segunda-feira

Mais Lidas

Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Hérnia sai do umbigo, vai para o saco escrotal e mata homem em Campo Grande
Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026