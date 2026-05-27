PF investiga irregularidades em investimentos de previdências municipais de MS

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (27) as operações Zehirut e Charitzut para investigar suspeitas de irregularidades em investimentos realizados por regimes próprios de previdência dos municípios de Angélica e Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul.

Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Angélica, Fátima do Sul e São Paulo. As ordens judiciais incluem ainda o afastamento cautelar de servidores públicos investigados.

Segundo a PF, as apurações identificaram indícios de irregularidades em aplicações financeiras feitas em 2024, envolvendo Letras Financeiras de um banco privado.

Em Angélica, são cumpridos sete mandados. Outros dois alvos estão em São Paulo e um em Fátima do Sul.

A investigação busca esclarecer a legalidade das operações financeiras e a eventual responsabilidade dos envolvidos.

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