Menu
Menu Busca quarta, 27 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Polícia

PF investiga irregularidades em investimentos de previdências municipais de MS

Mandados são cumpridos em Angélica, Fátima do Sul e São Paulo; servidores foram afastados

27 maio 2026 - 10h11Vinicius Costa

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (27) as operações Zehirut e Charitzut para investigar suspeitas de irregularidades em investimentos realizados por regimes próprios de previdência dos municípios de Angélica e Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul.

Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Angélica, Fátima do Sul e São Paulo. As ordens judiciais incluem ainda o afastamento cautelar de servidores públicos investigados.

Segundo a PF, as apurações identificaram indícios de irregularidades em aplicações financeiras feitas em 2024, envolvendo Letras Financeiras de um banco privado.

Em Angélica, são cumpridos sete mandados. Outros dois alvos estão em São Paulo e um em Fátima do Sul.

A investigação busca esclarecer a legalidade das operações financeiras e a eventual responsabilidade dos envolvidos.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação aconteceu em duas cidades de MS
Polícia
PF recolhe documentos ligados ao Banco Master durante operações em MS
A recomendação é que a população desconfie de ofertas com valores muito abaixo do mercado
Polícia
Detran-MS alerta para golpe com falsos leilões de veículos na internet
Acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros
Polícia
Criança e passageira ficam feridas após batida entre veículos em Corumbá
Trabalhador morreu soterrado na obra
Polícia
Operário morre soterrado durante obra de esgoto em Maracaju
Itens apreendidos pela PM
Polícia
Suspeito é preso transportando itens furtados da Capital em Chapadão do Sul
Polícia Civil de Três Lagoas
Polícia
Polícia prende traficante condenado por violar medidas da Justiça em MS
Atendimento do SAMU | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado após sair para comprar drogas em Campo Grande
João Augusto senta no banco dos réus
Polícia
Réu atribui mortes a 'excesso de raiva' e rejeita versão de premeditação
Mulher foi encontrada com sinais de violência
Polícia
Corpo encontrado em mata de Ponta Porã é identificado por familiares
Suspeito foi preso e levado para a Deam
Polícia
Jovem deportado dos EUA é preso por agredir a mãe em Campo Grande

Mais Lidas

Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Hérnia sai do umbigo, vai para o saco escrotal e mata homem em Campo Grande
Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026