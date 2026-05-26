Menu
Menu Busca terça, 26 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Polícia

Venda de certificados escolares falsos é alvo de investigação em cidade de MS

Investigação começou após alunos apresentarem documentos suspeitos em escola estadual

26 maio 2026 - 15h55Vinicius Costa
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Um esquema de comercialização de certificados e diplomas falsificados de conclusão do ensino médio em Bataguassu e Santa Rita do Pardo, entrou na mira da Polícia Civil, que abriu uma investigação para apurar os possíveis crimes praticados.

A investigação começou depois que uma escola estadual detectou inconsistências em documentos entregues por alunos. Os documentos eram oferecidos por meio de contatos informais e pagos via Pix

Segundo a Polícia Civil, em troca, os compradores recebiam certificados sem precisar frequentar aulas ou realizar avaliações escolares. Durante as investigações, policiais civis recolheram históricos escolares, certificados com indícios de falsificação e comprovantes bancários ligados às negociações.

A suspeita é de que o esquema tenha alcançado outras pessoas nos dois municípios. A Polícia Civil também investiga a participação de intermediadores responsáveis por facilitar os contatos e movimentar os valores pagos pelos documentos irregulares.

O caso segue em investigação para identificação completa dos envolvidos, bem como da possível organização responsável pela produção e comercialização dos documentos falsificados.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Investigado foi preso pela equipe da Deam
Polícia
Investigado por série de crime contra ex-companheira é preso na Moreninha
Viatura da Polícia Civil no Hospital Regional de Nova Andradina
Polícia
Bebê é internado com lesões e mãe é investigada por agressão em Nova Andradina
Investigação sobre sequestro da filha levou à prisão de Palermo na Bolívia
Polícia
Investigação sobre sequestro da filha levou à prisão de Palermo na Bolívia
Uma das motocicletas recuperadas pela Defurv
Polícia
Casal suspeito de furtar motocicletas é preso em flagrante em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia
Polícia
Suspeito de incitar violência contra animais e homossexuais é investigado em MS
Polícia Federal faz nova operação
Polícia
PF mira esquema de contrabando de cigarros eletrônicos em Campo Grande
Doblo ficou bastante danificado no acidente
Polícia
Acidente entre carros deixa um capotado em avenida de Sidrolândia
Foto: Reprodução / CNN Brasil
Polícia
PF prende chefe do PCC que foi beneficiado por decisão de desembargador de MS
Divulgação / PMMS
Interior
PM usa spray de pimenta para separar briga entre jovem e idoso em Nova Alvorada do Sul
Investigado foi preso durante cumprimento de mandado de prisão
Polícia
Investigado por homicídio e ataque a tiros é preso em Iguatemi

Mais Lidas

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Militares e socorristas do Samu atuaram na reversão da PCR
Polícia
Motociclista é socorrido em estado grave após acidente com carro em Campo Grande
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital