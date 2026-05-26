Venda de certificados escolares falsos é alvo de investigação em cidade de MS

Um esquema de comercialização de certificados e diplomas falsificados de conclusão do ensino médio em Bataguassu e Santa Rita do Pardo, entrou na mira da Polícia Civil, que abriu uma investigação para apurar os possíveis crimes praticados.

A investigação começou depois que uma escola estadual detectou inconsistências em documentos entregues por alunos. Os documentos eram oferecidos por meio de contatos informais e pagos via Pix

Segundo a Polícia Civil, em troca, os compradores recebiam certificados sem precisar frequentar aulas ou realizar avaliações escolares. Durante as investigações, policiais civis recolheram históricos escolares, certificados com indícios de falsificação e comprovantes bancários ligados às negociações.

A suspeita é de que o esquema tenha alcançado outras pessoas nos dois municípios. A Polícia Civil também investiga a participação de intermediadores responsáveis por facilitar os contatos e movimentar os valores pagos pelos documentos irregulares.

O caso segue em investigação para identificação completa dos envolvidos, bem como da possível organização responsável pela produção e comercialização dos documentos falsificados.

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