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Investigação sobre sequestro da filha levou à prisão de Palermo na Bolívia

Investigado é apontado como integrante de organização ligada ao tráfico internacional de cocaína

26 maio 2026 - 15h12Vinicius Costa

Uma investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul sobre o sequestro da filha do narcotraficante internacional Gerson Palermo levou à prisão do investigado nesta terça-feira (26), em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. A captura ocorreu durante operação conjunta entre forças policiais brasileiras e bolivianas.

Segundo a investigação, o próprio Gerson Palermo teria articulado o sequestro da filha em meio a disputas envolvendo valores ligados ao narcotráfico. Na época do crime, equipes do Garras e da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) localizaram a vítima e prenderam um dos sequestradores em Campo Grande.

A partir da apuração do caso, o Núcleo de Inteligência Policial da Depca passou a atuar em conjunto com a Polícia Federal e a Força Especial de Combate ao Narcotráfico da Bolívia (FELCN), identificando o paradeiro do investigado na região de Santa Cruz de La Sierra.

Após meses de monitoramento e troca de informações entre as forças de segurança, a polícia boliviana realizou a operação que resultou na prisão. Gerson Palermo é apontado como integrante de organização criminosa ligada ao tráfico internacional de cocaína, lavagem de dinheiro e logística do narcotráfico entre Brasil e Bolívia.

Conforme a Polícia Civil, o investigado possui histórico de condenações e era considerado foragido de alta relevância em mecanismos de cooperação policial internacional devido à atuação no crime organizado transnacional.

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