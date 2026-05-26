Acidente entre carros deixa um capotado em avenida de Sidrolândia

Acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 26, em Sidrolândia. Um dos automóveis, um Fiat Doblo, ficou capotado na Avenida Antero Lemes.

A colisão aconteceu com um Renault Sandero, que estava trafegando pela rua Alagoas. Apesar da cinemática e do impacto, ninguém ficou ferido no acidente.

Segundo o site Sidrolândia Agora, o condutor do Sandero seguia pela rua no sentido bairro ao centro da cidade, quando em determinado momento, invadiu a avenida Antero Lemes e colidiu contra o Fiat Doblo.

A Polícia Militar esteve no local e realizou os procedimentos necessários da ocorrência. Pouco tempo depois, os dois veículos foram autorizados a serem retirados para a liberação da via.

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