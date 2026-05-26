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Investigado por homicídio e ataque a tiros é preso em Iguatemi

Polícia aponta que suspeito deixou a cidade após o crime para evitar prisão

26 maio 2026 - 10h23Vinicius Costa
Investigado foi preso durante cumprimento de mandado de prisãoInvestigado foi preso durante cumprimento de mandado de prisão   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (26), um homem de 28 anos investigado por participação em um homicídio qualificado ocorrido em Coronel Sapucaia. O crime também deixou outras vítimas feridas por disparos de arma de fogo.

A prisão preventiva foi cumprida no município de Iguatemi, após trabalho conjunto das delegacias de Coronel Sapucaia e Iguatemi. Segundo a investigação, o suspeito teria deixado Coronel Sapucaia após o crime, em uma tentativa de evitar a aplicação da lei penal.

Logo após o atentado, a Polícia Civil instaurou inquérito e iniciou diligências para identificar os envolvidos. Depoimentos, análise da dinâmica do crime e levantamento de informações reforçaram a suspeita de participação do investigado, o que motivou o pedido de prisão preventiva e de busca e apreensão à Justiça.

Com informações de inteligência apontando que o suspeito estaria escondido em Iguatemi, equipes da Polícia Civil passaram a realizar buscas no município até localizá-lo. A operação contou com compartilhamento de dados entre as unidades policiais.

O investigado foi preso e encaminhado para os procedimentos legais, permanecendo à disposição da Justiça.

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