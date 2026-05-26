Menu
Menu Busca terça, 26 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Educação

Neca Bumlai assume reitoria em nova fase do Insted como Centro Universitário

Mudança amplia autonomia acadêmica da instituição e marca transição de gestão

26 maio 2026 - 11h11Sarah Chaves
Conselho Universitário da InstedConselho Universitário da Insted   (Redes Sociais)

Em cerimônia realizada na segunda-feira (25) a Insted marcou oficialmente sua transformação de faculdade para Centro Universitário e também a posse de Neca Chaves Bumlai como reitora da instituição. Até então diretora da unidade, ela passa a comandar a nova fase acadêmica da instituição fundada pela família Chaves, tradicional na educação sul-mato-grossense.

Com 28 anos de atuação na gestão educacional e mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB), Neca assume a reitoria defendendo mudanças no modelo tradicional de ensino, com foco em metodologias mais participativas e no protagonismo dos estudantes.

“Hoje o estudante não aprende da mesma forma que há vinte ou trinta anos. O acesso à informação mudou, as relações mudaram e a universidade precisa acompanhar isso”, afirmou durante a solenidade.

A mudança institucional amplia a autonomia acadêmica da instituição, permitindo abertura de cursos e expansão de projetos de extensão sem necessidade de autorização prévia do Ministério da Educação.

Filha do professor Pedro Chaves dos Santos Filho e da professora Reni dos Santos, Neca cresceu acompanhando a rotina educacional da família. Pedro Chaves é um dos nomes ligados à expansão do ensino privado em Mato Grosso do Sul e atualmente atua como chanceler do Insted.

Durante o evento, a nova reitora também destacou a influência familiar na construção da trajetória profissional. “O principal aprendizado que tive com meus pais não foi gestão. Foi entender que aluno nunca é número”, declarou.

A solenidade reuniu autoridades estaduais, representantes da educação e integrantes do Conselho Nacional de Educação. Entre os presentes estava o vice-governador, Barbosinha, que destacou a continuidade do trabalho desenvolvido pela família Chaves na educação sul-mato-grossense.

O representante do Conselho Nacional de Educação, Henrique Sartori, afirmou que a mudança institucional coloca o Insted em um grupo restrito de instituições do país. Segundo ele, entre mais de três mil instituições de ensino superior brasileiras, pouco mais de 450 possuem status de Centro Universitário.


 

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Enem acontece em novembro deste ano
Educação
Inscrições para o Enem 2026 já estão abertas
Enem 2026
Educação
Enem 2026: inscrições começam na segunda-feira
MEC lança Sisu+ para preencher vagas no ensino superior público
Educação
MEC lança Sisu+ para preencher vagas no ensino superior público
A programação apresentou oficialmente a nova identidade acadêmica da instituição à comunidade universitária
Educação
Insted marca nova fase como centro universitário com ação no campus
Projeto teve início nas escolas
Educação
UEMS e Fundect lançam agência para formar divulgadores científicos em escolas estaduais
Enem 2026
Educação
Enem: termina hoje prazo de recurso para isenção de taxa de inscrição
Câmera dentro do banheiro feminino da escola
Educação
SED-MS proíbe câmeras em banheiros após caso registrado em escola da Capital
Alunos estavam estudando em um barracão
Educação
Justiça manda retirar alunos de escola improvisada em barracão em Ivinhema
Fachada INEP
Educação
Prazo para pedir recursos em pedidos de isenções do Enem 2026 encerra dia 19
Resultado do Fies para o 2&ordm; semestre de 2025 foi divulgado
Educação
Renegociação de dívidas do Fies começa nesta quarta-feira

Mais Lidas

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Militares e socorristas do Samu atuaram na reversão da PCR
Polícia
Motociclista é socorrido em estado grave após acidente com carro em Campo Grande
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital