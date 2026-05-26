Neca Bumlai assume reitoria em nova fase do Insted como Centro Universitário

Em cerimônia realizada na segunda-feira (25) a Insted marcou oficialmente sua transformação de faculdade para Centro Universitário e também a posse de Neca Chaves Bumlai como reitora da instituição. Até então diretora da unidade, ela passa a comandar a nova fase acadêmica da instituição fundada pela família Chaves, tradicional na educação sul-mato-grossense.

Com 28 anos de atuação na gestão educacional e mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB), Neca assume a reitoria defendendo mudanças no modelo tradicional de ensino, com foco em metodologias mais participativas e no protagonismo dos estudantes.

“Hoje o estudante não aprende da mesma forma que há vinte ou trinta anos. O acesso à informação mudou, as relações mudaram e a universidade precisa acompanhar isso”, afirmou durante a solenidade.

A mudança institucional amplia a autonomia acadêmica da instituição, permitindo abertura de cursos e expansão de projetos de extensão sem necessidade de autorização prévia do Ministério da Educação.

Filha do professor Pedro Chaves dos Santos Filho e da professora Reni dos Santos, Neca cresceu acompanhando a rotina educacional da família. Pedro Chaves é um dos nomes ligados à expansão do ensino privado em Mato Grosso do Sul e atualmente atua como chanceler do Insted.

Durante o evento, a nova reitora também destacou a influência familiar na construção da trajetória profissional. “O principal aprendizado que tive com meus pais não foi gestão. Foi entender que aluno nunca é número”, declarou.

A solenidade reuniu autoridades estaduais, representantes da educação e integrantes do Conselho Nacional de Educação. Entre os presentes estava o vice-governador, Barbosinha, que destacou a continuidade do trabalho desenvolvido pela família Chaves na educação sul-mato-grossense.

O representante do Conselho Nacional de Educação, Henrique Sartori, afirmou que a mudança institucional coloca o Insted em um grupo restrito de instituições do país. Segundo ele, entre mais de três mil instituições de ensino superior brasileiras, pouco mais de 450 possuem status de Centro Universitário.





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