Inscrições para o Enem 2026 já estão abertas

Já estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Os interessados devem se inscrever até o dia 5 de junho, exclusivamente pela Página do Participante. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país.

A taxa de inscrição é de R$ 85 para candidatos não isentos e pode ser paga até 10 de junho. O pagamento pode ser feito por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito, conforme disponibilidade bancária.

Estudantes da rede pública concluintes do ensino médio têm inscrição pré-preenchida, mas precisam acessar o sistema para confirmar a participação e complementar informações, como local de prova e língua estrangeira.

O Enem segue como principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo usado em programas como Sisu, Prouni e Fies.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também