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Dois homens são presos em flagrante por violência doméstica em Bataguassu

Prisões ocorreram durante ações do novo protocolo de busca ativa adotado pela instituição

25 maio 2026 - 15h38Vinicius Costa
Drogas, arma e até dinheiro foram apreendidosDrogas, arma e até dinheiro foram apreendidos   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizou duas prisões em flagrante por violência doméstica na noite deste domingo (24), em Bataguassu, durante ações relacionadas ao novo protocolo institucional de busca ativa de flagrantes.

No primeiro caso, uma mulher procurou a delegacia relatando ameaças, invasão de domicílio e intimidação praticadas por um homem que teria ido armado até a residência. Após o registro da denúncia, equipes iniciaram diligências e localizaram o suspeito, que foi preso em flagrante. Durante a ação, os policiais também encontraram porções de entorpecentes e um simulacro de arma de fogo.

Na segunda ocorrência, uma jovem denunciou ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro dentro da residência do casal. Mesmo sem a presença do suspeito na unidade policial, investigadores iniciaram buscas e conseguiram localizar o homem pouco tempo depois. A prisão em flagrante foi realizada após confirmação das lesões por exame pericial.

As duas ocorrências foram registradas durante o plantão de domingo e evidenciam a nova postura operacional adotada pela Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica, com foco na proteção imediata das vítimas e interrupção das agressões.

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