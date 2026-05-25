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Jaguatirica é encontrada morta com sinais de atropelamento em São Gabriel do Oeste

Animal estaria tentando atravessar a rodovia BR-163 quando foi atingido por um veículo

25 maio 2026 - 11h39Vinicius Costa
Animal ficou nas margens da rodovia BR-163Animal ficou nas margens da rodovia BR-163   (Veja Folha)

Uma jaguatirica foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira, dia 25, após ser atropelada na BR-163, em São Gabriel do Oeste, próximo ao rio Brioso.

O animal, um macho adulto, foi atropelado enquanto tentava atravessar a pista, porém, foi atingido por um veículo, que não permaneceu no local.

Segundo o site Veja Folha, a região é cercada por vegetação às margens da rodovia. A presença de animais silvestres na área é considerada frequente devido à proximidade com o rio e à vegetação nativa. Apesar disso, não há registros recentes de atropelamentos envolvendo onças na região.

A jaguatirica é o terceiro maior felino das Américas. De hábitos noturnos, o animal é carnívoro e costuma ser confundido com a onça-pintada por conta da pelagem semelhante.

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