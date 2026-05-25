Homem é entubado após agressão com taco de madeira no Jardim Tarumã

Suspeito foi identificado por testemunhas, mas não foi localizado

25 maio 2026 - 07h30Vinicius Costa
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internadaHospital da Santa Casa, onde vítima está internada   (Divulgação)

Homem, de 44 anos, foi espancado na cabeça com golpes de madeira na manhã deste domingo (24), no Jardim Tarumã, em Campo Grande. A vítima foi socorrida inconsciente e entubada para a Santa Casa.

O ataque aconteceu na Rua Acaia, enquanto a vítima consumia bebidas alcoólicas com colegas de trabalho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito, de 45 anos, se aproximou por trás carregando um pedaço de madeira semelhante a um taco de beisebol e atingiu a cabeça do homem com dois golpes.

Após as agressões, o suspeito fugiu do local em uma bicicleta antes da chegada da polícia. Ele foi identificado por testemunhas e reconhecido por fotografia. O Corpo de Bombeiros e equipes do Samu prestaram atendimento à vítima, que apresentava sangramento na cabeça.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local fazendo os trabalhos de praxe. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

