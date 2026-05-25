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Clima

Segunda-feira será de calor e chance de chuva em Mato Grosso do Sul

Chuvas isoladas e rajadas de vento podem atingir principalmente as regiões sul e leste do Estado

25 maio 2026 - 06h50Vinicius Costa
Sol entre nuvens em Campo GrandeSol entre nuvens em Campo Grande   (Vinicius Costa)

A segunda-feira (25) será de sol e aumento gradual das temperaturas em Mato Grosso do Sul, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). As máximas podem atingir entre 27°C e 30°C em parte do Estado.

Apesar do tempo firme predominante, há possibilidade de aumento de nebulosidade e ocorrência de chuvas isoladas, além de tempestades acompanhadas de raios, principalmente nas regiões sul e leste. De acordo com o Cemtec, a condição é provocada pelo transporte de calor e umidade associado à passagem de cavados atmosféricos.

Os ventos devem variar entre os quadrantes sul e leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns pontos, podem ocorrer rajadas acima de 50 km/h.

Nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as temperaturas ficam entre 14°C e 27°C. No Pantanal e sudoeste, os termômetros devem marcar mínimas de 15°C e máximas de até 30°C. Já nas regiões bolsão, norte e leste, as mínimas variam entre 17°C e 21°C, com máximas entre 27°C e 30°C.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima entre 17°C e 20°C, enquanto as máximas devem variar de 26°C a 28°C.

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