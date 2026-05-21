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Clima

Madrugada registra frio de 6,5°C em Mato Grosso do Sul

Amambai teve a menor temperatura do Estado, segundo dados divulgados pelo Cemtec

21 maio 2026 - 10h22Sarah Chaves
Foto: Agência BrasilFoto: Agência Brasil  

A madrugada desta quinta-feira (21) registrou temperaturas baixas em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul, conforme levantamento divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A menor temperatura do Estado foi registrada em Amambai, na região sul, com 6,5°C.

Ainda no sul do Estado, Sete Quedas marcou 7,2°C. Já na região central, os termômetros chegaram a 11,9°C em Bandeirantes e 14°C em Campo Grande.

Na região sudoeste, Bonito teve mínima de 12,5°C, enquanto Porto Murtinho registrou 13,1°C. No leste do Estado, Bataguassu marcou 13,5°C e Água Clara, 15,2°C.

As temperaturas mais elevadas da madrugada foram observadas em Paranaíba, na região nordeste, com 19°C, seguida por Coxim, no norte do Estado, com 16,2°C.

Também foram registradas mínimas de 15,4°C em Corumbá, 15,9°C em Miranda e Inocência, além de 13°C em São Gabriel do Oeste.

Os dados foram atualizados às 7h50 desta quinta-feira (21) e têm como base informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Semadesc.

 

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